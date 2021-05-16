Сергей Степашин: Сандро Шварц без вопросов останется главным тренером "Динамо"

Сандро Щварц остаётся главным тренером ФК "Динамо" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный тренер футбольного клуба "Динамо" Сандро Щварц останется на своей должности, заявил в интервью KP.ru член Совета директоров "Динамо" Сергей Степашин.

- Конечно. Без вопросов. Дергаться в этом вопросе не будем. Слишком много раз дергались. У нас 24 мая будет совет директоров. Подведем итоги. А задача остается одна и та же – 2023 год, столетие «Динамо». «Динамо» должно играть в Лиге Чемпионов. Это моя точка зрения. Постараюсь, чтобы официально и совет директоров такую задачу сформулировал и перед командой, и перед собой, - заявил Степашин.

Он также рассказал, что футбольному клубу не удалось выполнить задачу сезона: выйти в еврокубок. Однако команда смогла стать популярной для посещения зрителей и принять много новых воспитанников динамовской школы.

- Не зря Станислав Черчесов сегодня тоже был на нашем матче, внимательно смотрел на наших будущих сборников. Я уверен, что Арсен Захарян поможет нашей сборной на первенстве Европы, - заключил Степашин.

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