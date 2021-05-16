МИД Китая пригласил Израиль и Палестину для прямых переговоров

Глава МИД Китая Ван И пригласил представителей Израиля и Палестины для проведения прямых переговоров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай пригласил представителей Израиля и Палестины провести прямые переговоры, об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

- В последние годы средневосточный мирный процесс отклонился от своего первоначального курса, резолюции Совета Безопасности ООН не выполняются должным образом, и, в частности, право палестинцев на создание независимого государства постоянно нарушается, - приводит слова главы МИД Китайское телевидение.

Ван И также заявил, что прекратить огонь и остановить насилие на Ближнем Востоке надо срочно. Он также подчеркнул, что добиваться скорейшего прекращения эскалации обязан Совет безопасности ООН.