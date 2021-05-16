Аномальная жара ожидает Москву 17 мая 2021 года

В Москву в понедельник придет тридцатиградусная жара Фото: Александр АБРАМОВ

Гидрометцентр России предупредил об аномальной 30-градусной жаре в Москве в понедельник, 17 мая 2021 года. Температура снизится до 25 градусов к среде, 19 мая, а в четверг жителей столицы ожидает 20 градусов тепла.

Ночью температура в Москве и Московской области составит от 10 до 12 градусов. 17 мая не ожидается осадков. Облачность будет переменной. Скорость юго-восточного и восточного ветров составит от шести до 11 метров в секунду. При порывах скорость ветра может достигать 15 метров в секунду.

Во вторник, 18 мая 2021, в Москве будет также без осадков и с переменной облачностью, а ночью ожидается 16-18 градусов в Москве и 13-18 градусов в Подмосковье.

К концу недели, в пятницу 20 мая 2021, небо будет облачным, температура ночью опустится до 7-12 градусов. Возможен небольшой дождь, а днём есть вероятность сильного дождя.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в Москву придёт жара, которой не было больше века. Среднеазиатский зной в столичный регион принесут юго-восточные ветры. Температурный фон будет выше на 10-11 градусов.