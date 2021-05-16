В Госдуме предложили русскоязычным жителям Израиля переехать в РФ на фоне обострения конфликта с Палестиной

В Госдуме заявили о готовности принять русскоязычных беженцев из Израиля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Русскоговорящие жители Израиля могут переехать в Россию на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Он также отметил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что возможность пожить в России есть у большинства русскоговорящих израильтян, поскольку многие из них сохранили гражданство России, а у тех, кто не обладает российским паспортом, чаще всего в стране остались родственники, у которых можно остановиться.

При этом депутат напомнил, что прилететь в Россию можно разными способами, в том числе оформив статус беженца или разрешение на временное проживание.

Как сообщал вчера, 15 мая, сайт KP.ru, все иностранные авиакомпании приостановили перелёты в Израиль из-за продолжающихся взаимных ракетных атак с территории Израиля и сектора Газа.