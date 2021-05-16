Минск будет добиваться признания геноцида белорусов во времена Второй мировой

Власти Белоруссии в ближайшее время намерены представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры официального признания геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны. Об этом заявил генпрокурор страны Андрей Швед.

- В скором времени мы готовимся представить в международный трибунал достаточный объем доказательств для того, чтобы начать в установленном порядке процедуру официального признания геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны, - сказал представитель надзорного ведомства в эфире телеканала "Беларусь-1".