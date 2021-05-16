Земан не доверяет выводам контрразведки о взрывах в Врбетице Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательства присутствия неких "российских агентов" на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах Службы безопасности и информации (контрразведки) Чехии. Об этом он рассказал во время своего выступления с чрезвычайным телеобращением после инцидента в деревне Врбетице в 2014 году. Трансляцию вел телеканал СТ24.

- В отчете Службы безопасности и информации отмечается - подчеркиваю, - не существует доказательств и свидетельств, чтобы эти два агента (россияне, которым приписывается причастность к случившему) находились на территории складов боеприпасов в Врбетице, - высказался глава Чехии.

Ранее Земан заявлял, что произошедшие взрывы в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице на востоке Чехии могли устроить, чтобы скрыть недостачу хранившихся там боеприпасов. Также он назвал ошибкой включение Чехии в список недружественных России государств и отметил, что "делать недругов из бывших друзей - это ошибка".