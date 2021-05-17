Глава Минюста Чехии опровергла слова президента Милоша Земана о нескольких версиях взрывов в Врбетице Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр юстиции Чехии Мария Бенешова опровергала сделанное накануне президентом республики Милошем Земаном объявление со ссылкой на нее заявление о существовании трех версий расследования взрывов военных складов в деревне Врбетице в восточной части в 2014 году.

- Не располагаю информацией, что полиция работает с иной версией расследования, как только причастность к случившему агентов российской военной разведки ГРУ, - заявила глава ведомства, слова которой приводит ТАСС.