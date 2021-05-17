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В мире17 мая 2021 0:11

Глава Минюста Чехии опровергла слова президента Милоша Земана о нескольких версиях взрывов в Врбетице

Накануне чешский лидер заявлял, что не является сторонником одной версии
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Глава Минюста Чехии опровергла слова президента Милоша Земана о нескольких версиях взрывов в Врбетице

Глава Минюста Чехии опровергла слова президента Милоша Земана о нескольких версиях взрывов в Врбетице

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр юстиции Чехии Мария Бенешова опровергала сделанное накануне президентом республики Милошем Земаном объявление со ссылкой на нее заявление о существовании трех версий расследования взрывов военных складов в деревне Врбетице в восточной части в 2014 году.

- Не располагаю информацией, что полиция работает с иной версией расследования, как только причастность к случившему агентов российской военной разведки ГРУ, - заявила глава ведомства, слова которой приводит ТАСС.