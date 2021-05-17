Опрос: Полностью отказаться от интернета готовы лишь 12% россиян

В России только 12% опрошенных экспертами граждан готовы полностью отказаться от использования интернета готовы, еще 31% согласны только частично ограничить его использование.

При этом почти 58% респондентов не готовы вовсе отказаться от интернета и считают его обязательной частью своей жизни.

К слову, больше всего этот процент высок в Сибири (63%), Приволжье и Московском регионе (по 61%), наименее - в Южном федеральном округе (45%). Об этом говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.