Вильфанд предупредил о "супержаре" в Волгоградской и Астраханской областях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о наступлении жаркой погоды.

По словам синоптика, на протяжении всей недели столбики термометров будут показывать отметки выше 30 градусов в Южном федеральном округе.

- Южный федеральный округ, там в Волгоградской, Астраханской областях, конечно, супервысокие температуры. В Астраханской до 36 градусов, - рассказал Вильфанд РИА Новости, добавив, что не менее жарко будет и на территории Калмыкии.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр России предупредил об аномальной 30-градусной жаре в Москве в понедельник, 17 мая 2021 года. Температура воздуха снизится до 25 градусов только к среде, 19 мая, а на следующий день, в четверг, жителей российской столицы ожидает 20 градусов тепла. Однако уже к концу недели, в пятницу 20 мая 2021, небо будет облачным, температура ночью опустится до 7-12 градусов. Возможен небольшой дождь, а днём есть вероятность сильного дождя.