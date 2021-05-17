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Здоровье17 мая 2021 6:46

Доктор Мясников назвал косточки абрикоса и персика опасными для детей

Все дело в том, что в них содержится легкоподвижная ядовитая жидкость
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Доктор Мясников назвал косточки абрикоса и персика опасными для детей

Доктор Мясников назвал косточки абрикоса и персика опасными для детей

Фото: Олег ЗОЛОТО

Косточки абрикоса и персика могут быть крайне опасны для детей из-за содержания в них легкоподвижной ядовитой жидкости - синильной кислоты. Об этом заявил российский врач, известный телеведущий, доктор Александр Мясников.

- В детстве сами камнем эти косточки долбили, ели. Синильная кислота (может вызвать) отравление вплоть до смерти. Ежегодно умирают дети, которые едят эти ядрышки, именно от отравления синильной кислотой летом, - предупредил россиян специалист в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее Мясников посоветовал родителям детей не давать малышам аспирин, чтобы сбить температуру. По словам специалиста, препарат может вызвать у ребенка синдром Рея — это острая печеночная недостаточность и энцефалопатия. Такой недуг может быть смертельно опасным.

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