Доктор Мясников назвал косточки абрикоса и персика опасными для детей Фото: Олег ЗОЛОТО

Косточки абрикоса и персика могут быть крайне опасны для детей из-за содержания в них легкоподвижной ядовитой жидкости - синильной кислоты. Об этом заявил российский врач, известный телеведущий, доктор Александр Мясников.

- В детстве сами камнем эти косточки долбили, ели. Синильная кислота (может вызвать) отравление вплоть до смерти. Ежегодно умирают дети, которые едят эти ядрышки, именно от отравления синильной кислотой летом, - предупредил россиян специалист в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее Мясников посоветовал родителям детей не давать малышам аспирин, чтобы сбить температуру. По словам специалиста, препарат может вызвать у ребенка синдром Рея — это острая печеночная недостаточность и энцефалопатия. Такой недуг может быть смертельно опасным.