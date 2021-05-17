Последние новости на утро 17 мая 2021: Названы регионы России, где в течение рабочей недели ожидается "супержара"

Важные новости утра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости на утро 17 мая 2021 года.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о наступлении жаркой погоды. По словам синоптика, на протяжении всей рабочей недели столбики термометров будут показывать отметки выше 30 градусов в Южном федеральном округе. В частности, "супервысокие температуры" будут стоять в Волгоградской, Астраханской областях (до 36 градусов), а также на территории Калмыкии. Одни из немногих российских регионов, где будет наблюдаться понижение температуры, это Ростовская область и Краснодарский край (20-25 градусов).

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратилась к президенту с предложением о применении расширения материнского капитала. Она предлагает разрешить семьям оплачивать частные образовательные услуги, оказываемые ИП, а также предоставить возможность тратить маткапитал на строительство жилья сразу после рождения ребенка.

Финансисты рассказали, что вместо вложений средств только в одну валюту, лучше всего сформировать валютный портфель и совершать операции пару раз в год. В таком случае выгода будет наиболее ощутимой. Также наиболее интересно иметь в портфеле часть в евро и долларах, а часть в юанях и обязательно - в рублях.

В Роттердаме стартовал музыкальный конкурс "Евровидение-2021". От России будет выступать исполнительница Манижа с песней "Russian Woman". Наша участница будет выступать под третьим номером.

В России только 12% опрошенных экспертами граждан готовы полностью отказаться от использования интернета. Еще 31% согласны только частично ограничить его использование, а остальные считают его обязательной частью своей жизни.