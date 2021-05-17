Мексиканка Андреа Меса стала "Мисс Вселенная 2021"

Мексиканка завоевала титул "Мисс Вселенная 2021". Фото: сайт конкурса

Андреа Меса из Мексики завоевала титул "Мисс Вселенная 2021". Конкурс проходил 16 мая во Флориде.

На мероприятии участницы рассказывали о приоритетах в своей жизни, а также участвовали в конкурсах бикини и национальных костюмов.

В этом году в пятерку лучших вошли Мисс Бразилия, Мисс Доминиканская Республика, Мисс Мексика, Мисс Перу, а также Мисс Индия.

Однако "Мисс Вселенная 2021" была признана 26-летняя программистка из Мексики Андреа Меса. Это третий раз, когда этого звания удостаивается мексиканка. Прошлые разы были в 1991 и в 2010 годах.

Второе место в конкурсе заняла Мисс Бразилия. На третьей строчке расположилась Мисс Индия.

Меса участвует в конкурсах красоты не в первый раз. В 2017 году она вошла в тройку лучших на конкурсе "Мисс мира".