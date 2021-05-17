Наказание за самодельные бомбы предложили увеличить вдвое

После страшных событий в казанской школе, в Госдуме предложили увеличить срок за изготовление самодельных взрывных устройств. Фото: пресс-служба казанского суда.

После трагедии в казанской школе в России могут вдвое увеличить наказание за изготовление самодельных взрывчатых веществ. Документ может быть рассмотрен Госдумой в ближайшее время.

В большинстве фракций к инициативе отнеслись положительно, так как сегодня наказание за это преступление несущественно.

Если законопроект будет принят, то в статью 223.1 УК РФ «Незаконное изготовление взрывчатых веществ» внесут изменения, которые, по мнению парламентариев, заставят многих задуматься.

За изготовление бомбы преступнику будет грозить от 6 до 11 лет тюрьмы (сегодня 3-6 лет). Если деяние совершено по предварительному сговору группой лиц - от 8 до 12 лет (сегодня от 5 до 8 лет). А если преступление совершено организованной группой лиц, - от 12 до 15 лет (сегодня от 8 до 12 лет).

Стоит отметить, что с 2015 по 2018 годы органы правопорядка зафиксировали более 500 случаев изготовления бомб. С начала 90-х до настоящего времени практически все громкие террористические преступления были совершены с применением самодельных взрывных устройств.

- Законопроект начал разрабатываться после трагедии в Керчи, когда Владислав Росляков устроил стрельбу в колледже. События в казанской школе ускорили работу. Документ уже получил одобрение партии. Во многих странах мира наказание за подобное 20-30 лет лишения свободы. Не исключаю, что ко второму чтению сроки могут вырасти и у нас, - отметил в беседе с "Известиями" автор инициативы, депутат Госдумы Адальби Шхагошев.»