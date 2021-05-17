Банки разрешат снимать деньги с чужой карты по QR коду Фото: Евгения ГУСЕВА

С 2022 года российские банки намерены ввести новую функцию – клиентам разрешат снимать деньги в банкомате с чужой карты без ее использования.

Сделать это можно будет с разрешения держателя карты. Собственник генерирует код в мобильном приложении банка и отправляет его получателю.Человек сканирует код в банкомате и забирает деньги.

Предполагается, что таким образом можно будет не только получить наличные средства, но и пополнить счет.

Подобное нововведение в планах у таких российских банков как «Открытие», УБРиР, СКБ-банк, ВТБ.

Представители банковской системы уверены, что спрос на услугу будет высоким. Такая функция позволит организациям привлечь новых клиентов, которым интересен подобный сервис.

К тому же, умная система облегчит доступ к наличным денежным средствам. Тем не менее, у нововведения есть и свои отрицательные стороны.

Сервис станет инструментов в руках мошенников. Наверняка они научатся убеждать своих жертв делиться данным QR кодом.

- Технология может привести к росту мошенничества. Для минимизации рисков стоит ввести дополнительные способы подтверждения операций и ограничения по лимитам сумм, - отметил в беседе с «Известиями» директор розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков.

В свою очередь руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов напоминает, что каждый новый банковский сервис несет в себе угрозу мошенничеств

В случае с QR кодами нельзя исключать, что недобросовестный банковский работник сможет получить доступ к личному кабинету человека, генерировать код и передать его третьему лицу.

Новые способы банковских мошенничеств появляются чтуь ли не каждый день. Жертвами преступников становятся миллионы человек. Чаще всего человек даже не догадывается, что разговаривает с преступником, а не работником банка.

Хакер, программист Сергей Вакулин перечислил самые популярные виды мошенничеств и объяснил, ждать ли россиянам обещанные майские атаки на банковские приложения, пишет ФАН.