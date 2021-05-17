Две шайбы Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Флориду" в плей-офф НХЛ

Две шайбы Никиты Кучерова помогли "Тампе" выиграть "Флориду" в плей-офф НХЛ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дубль российского форварда Никиты Кучерова помог "Тампа-Бэй Лайтнинг" победить "Флориду" в стартовой игре серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Матч закончился со счетом 5:4. За "Тампу" забили Блейк Коулман (8-я минута), Никита Кучеров (25 и 35) и Брэйден Пойнт (54, 59). У проигравших отметились Александр Барков (10), Картер Верхаг (17), Джонатан Юбердо (42) и Оуэн Типпетт (45). Также Кучеров сделал голевую передачу и был признан третьей звездой матча.

Отметим, что это первый матч Кучерова с сентября 2020 года. Россиянин пропустил регулярный сезон-2020/21 из-за травмы бедра.

Возвращение российского форварда после перерыва прокомментировал защитник "Тампы" Виктор Хедман.

- Самое страшное, что он станет только лучше, — цитирует Хедмана журналист Джо Смит у себя в Twitter.

Ранее российский форвард и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал третьим левым нападающим по количеству очков за всю историю плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он отметился голевой передачей в матче против "Бостон Брюинз", где его команда победила со счетом 3:2. Таким образом, россиянин набрал 132-е очко за всю карьеру в плей-офф НХЛ, догнав финна Эсу Тикканена.