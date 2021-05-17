Число пострадавших при обрушении трибуны синагоги в Израиле превысило 200 человек

Количество пострадавших при обрушении трибуны синагоги в Израиле превысило 200 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более 200 человек госпитализированы после обрушения трибуны синагоги в иерусалимском пригороде Гиват-Зеэве. Об этом сообщила местная телерадиокомпания КАН.

Ранее сообщалось, что пострадали 167 человек.

- После обрушения трибуны в Гиват-Зеэве 219 раненых были эвакуированы в больницы, 15 - в критическом состоянии, остальные - в состоянии от среднего до легкого, — говорится в сообщении телерадиокомпании.

Напомним, 16 мая в израильском городе Гиват-Зеев обрушилась трибуна синагоги. В результате инцидента 167 госпитализированы. Пятеро из них находятся в тяжёлом состоянии, десять — в состоянии средней тяжести. В службе скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что к месту происшествия направлены два вертолета.Всего в синагоге находилось около 600 человек. По предварительной версии, верхние трибуны не выдержали такую нагрузку. При обрушении трибун погибли два человека: одному 40 лет, второму - 12.