Москва может побить 60-летний температурный рекорд 17 мая 2021 года

Столица может побить 60-летний температурный рекорд 17 мая 2021 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков сообщил, что в понедельник, 17 мая, Москва может побить 60-летний температурный рекорд.

- Переменная облачность, без осадков. В столице плюс 27-29, в Подмосковье плюс 25-30 градусов тепла. Максимальная температура для 17 мая была в 1897 году - плюс 31, так что это мы не побьем, — цитирует Синенкова РИА Новости.

Он добавил, что может быть побит рекорд 17 мая 1958 года. Тогда температура воздуха составила плюс 27,1 градуса.

Гидрометцентр уже объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за высокой температуры. В сообщении указано, что "имеется вероятности стихийных бедствий, нанесения ущерба".

Также 17 мая в Москве и Подмосковье действует предупреждение о порывистом ветре до 15 метров в секунду.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец уже сообщал, что аномальная жара придет в Москву в понедельник, 17 мая, когда в городе будет до плюс 29 градусов, а на следующий день ожидается - до плюс 27. Он отметил, что это даже теплее, чем в июне.