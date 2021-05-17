Один человек погиб при стрельбе в Торонто

При стрельбе в Торонто скончался один человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате стрельбы в канадском городе Торонто один человек скончался и еще четверо получили ранения. Об этом сообщил телеканал CBC.

По информации телеканала, инцидент произошел в одном из районов западной части города. Неизвестный мужчина вышел из машины и открыл огонь по людям в другом автомобиле. Пять человек госпитализировали, один из них скончался от полученных травм.

Следы от выстрелов также нашли на доме неподалеку, однако в нем никто не пострадал. Злоумышленник скрылся с места преступления, местные правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее минимум пять человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Нью-Йорк. Сообщается, что стрельба произошла в 21.00 по местному времени в субботу, 15 мая. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, где обнаружили одного из раненых, остальные самостоятельно направились в ближайший госпиталь.