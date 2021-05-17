Минсельхоз назвал стабильной ситуацию на рынке сахара в России

В Минсельхозе назвали стабильной ситуацию на рынке сахара в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минсельхоз России назвал ситуацию на рынке сахара в стране стабильной, отметив, что ожидаемое производство продукта в этом году удовлетворит потребности внутреннего рынка.

- Текущая ситуация на рынке сахара оценивается как стабильная. Условия соглашений, предусматривающих предельные отпускные и розничные цены на эту продукцию, исполняются всеми участниками в полном объеме, — гласит сообщение ведомства.

Также способствовать стабилизации цен на сахар будет квота на его импорт с пониженной ставкой пошлины, а также расширение посевных площадей под сахарной свеклой. Оно составило 15% по сравнению с прошлым годом.

Ранее заместитель главы Минсельхоза России Оксана Лут сообщила о риске повышения цен на сахар. Это вызвано тем, что сев сахарной свеклы идет с опозданием, а также истекает срок соглашения о фиксации цен. По мнению представителя крупного производителя, в 2022 году стоимость этого продукта будет "запредельной".