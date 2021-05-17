Певица Манижа объяснила, почему песню Russian Woman лучше приняли в Европе, чем в России Фото: Олег ЗОЛОТО

Певица Манижа в интервью "Комсомольской правде" рассказала, почему ее песню Russian Woman лучше приняли в Европе, чем в России.

- Песня нацелена на русских женщин, восприятие которых тоже наполнено стереотипами. Европейское общество тоже смотрит на русскую женщину с позиции довольно странных предрассудков. И поэтому в Европе удивлены: "Как это так? В смысле? Она берет и вот так поет про русских женщин? Ого!" Их реакция быстрее, потому что я не пою про европейских женщин, — приводит слова певицы KP.Ru.

Негатив же в России, по ее мнению, вызван защитной реакцией на замечания, сделанные в песне. Певица отметила, что пока ее композиция вызывает у россиян "дискомфорт", но призвала дать им время, чтобы осмыслить смысл песни.

Напомним, певица Манижа дала интервью "Комсомольской правде", где рассказала о расовой дискриминации в странах мира, о своем происхождении и о том, почему предпочитает затрагивать в песнях серьезные темы.