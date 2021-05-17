Манижа рассказала, откуда берется расовая дискриминация: "Это не искренняя ненависть"

Певица Манижа рассказала, откуда берется расовая дискриминация Фото: Олег ЗОЛОТО

Певица Манижа в интервью "Комсомольской правде" рассказала, откуда берется расовая дискриминация во всех странах мира.

- К сожалению, в каждой стране есть расовая дискриминация. Думаю, мой случай все же выявил проблему. Потому что многие из людей, которые хейтят меня, просто не знают, о чем говорят - незнакомы с культурой других стран и своей тоже. Это не искренняя ненависть, — приводит слова Манижи KP.Ru.

Певица отметила, что представители другой национальности стали чаще рассказывать о себе. Это позволило другим людям избавиться от страха, который и вызывал агрессию.

Ранее Манижа рассказала, почему ее песню Russian Woman лучше приняли в Европе, чем в России. Певица отметила, что пока ее композиция вызывает у россиян "дискомфорт", но призвала дать им время, чтобы осмыслить смысл песни.

Напомним, певица Манижа дала интервью "Комсомольской правде", где рассказала о расовой дискриминации в странах мира, о своем происхождении и о том, почему предпочитает затрагивать в песнях серьезные темы.