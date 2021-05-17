Комитеты Госдумы поддержали запрет на отождествление роли СССР и Германии во Второй мировой войне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Четыре комитета российской Государственной думы дали положительное заключение на проект закона, запрещающего публичное отождествление роли СССР и Германии во Второй мировой войне. Об этом в понедельник, 17 мая, пишет издание «Коммерсант».

Проектом предлагается внести поправки в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Изменения 5 мая внесли с Госдуму глава комитета по культуре Еленой Ямпольской, первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков и сенатов Алексей Пушков.

Авторы предложили запретить публично, в СМИ и в интернете отождествлять цели, решения и действия руководителей и военных СССР с целями, решениями и действиями нацистов. Проект закона вносит также запрет на отрицание решающей роли народа СССР в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза при освобождении европейских государств.

Депутаты четырех думских комитетов отметили, что данные поправки развивают новое положение Конституции России о защите исторической правды и позволят эффективно отстаивать правду о Второй мировой войне на международной арене.

Как сообщал сайт Kp.ru, зимой этого года российский президент Владимир Путин рекомендовал нижней палате подготовить законопроект о запрете на публичное отождествление роли Советского Союза и нацистской Германии.