Израиль ударил по девяти домам командиров ХАМАС

Армия Израиля ударила по девяти домам командиров ХАМАС Фото: REUTERS

ВВС Израиля нанесли удар по девяти домам высокопоставленных командиров движения ХАМАС. Об этом сообщил ВВС у себя в Twitter.

Отмечается, что удары были нанесены по домам командира батальона Бейт-Хануна, командира роты Бейт-Хануна, командира роты Газы и командира роты, входящей в состав батальона Аль-Шати.

Также сообщается, что некоторые дома использовались для хранения оружия.

Напомним, что с 10 мая 2021 года между Палестиной и Израилем из-за беспорядков у мечети Аль-Акса обострился давний конфликт. Обе страны продолжают взаимные ракетные обстрелы.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус заявил, что радикалы из сектора Газа с 10 мая выпустили по Израилю более 2,8 тысяч ракет, из которых более 400 упали на территории анклава.