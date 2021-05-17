Реестр профессий с падающим спросом со стороны работодателей может появиться в России

В России предложили создать реестр профессий с падающим спросом со стороны работодателей Фото: Лали ЛОБАНОВА

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил создать в России реестр профессий, спрос на которые со стороны работодателей постепенно падает. Также эксперт предложил выделить профессии, которые требуют вузовского образования и могут исчезнуть в ближайшие 20 лет. Свое предложение он направил на имя вице-премьера правительства России Дмитрия Чернышенко.

Кудж отметил, что из-за развития технологий и инноваций некоторые специальности постепенно отмирают. В основном, это рабочие специальности, однако среди них есть и те, для которых требуется высшее образование. При этом обучение по этим направлениям в вузах ведется до сих пор.

«Рекомендовать Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации составить реестр профессий, на которые уменьшается спрос работодателей, а также профессий, требующих вузовского образования и находящихся под угрозой исчезновения в ближайшие 20 лет», — цитирует текст обращения ректора РТУ МИРЭА RT.

Также Кудж предложил дать указание Центрам ответственности провести анализ актуальности профессий и составить рейтинги востребованности на ближайшие пять, десять и 20 лет.

Напомним, ранее появился рейтинг самых высокооплачиваемых профессий. В список попали стоматологи, пилоты, пластические хирурги, биотехнологи и бухгалтеры, передает ФАН.

Еще один рейтинг определил самые уважаемые в России профессии. Треть опрошенных проголосовали за специальность медика. Также уважаемыми признали профессии учителя и спасателя, передает ОТР.