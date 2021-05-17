Экс-подполковник США напомнил Украине слова Путина о "красной линии"

Бывший подполковник США напомнил Украине слова Владимира Путина о "красной линии" Фото: REUTERS

Бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис считает, что вступление Украины в НАТО развяжет войну между США и Россией.

- Путин, как и другие российские лидеры, неоднократно говорил, что присутствие солдат НАТО на Украине — это красная черта, которую Россия не позволит пересечь, — приводит слова Дэвиса портал 19FortyFive.

Он отметил, что членство НАТО повысит обороноспособность Украины против России, но в то же время и снизит безопасность всех членов Североатлантического альянса.

Ранее во время ежегодного послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, что Россия сама будет определять, где находится "красная черта" в решениях, принятых другими государствами в отношении РФ. Он добавил, что организаторы любых провокаций пожалеют о содеянном.так, как "давно уже ни о чем не жалели".