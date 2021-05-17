Мурашко назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуация с пандемией коронавирусной инфекции остается напряженной только в городах России с высокой плотностью населения. В целом по государства эпидемиологическая обстановка является стабильной. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщил в ходе беседы с журналистами глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

- В настоящее время напряжённая ситуация в городах с высокой плотностью населения, однако в целом по России ситуация остаётся стабильной, - сообщил министр.

Глава ведомства отметил, что вне зависимости от того, придет или нет третья волна эпидемии коронавирусной инфекции, необходимо сохранить свое здоровье, а пациентам, которые страдают от хронических заболеваний, планируют операции или хотят поехать на санаторно-курортное лечением, следует пройти вакцинацию от вируса.

Как писал сайт Kp.ru, вчера министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал жителей России прививаться от коронавирусной инфекции, а не ждать третьей волны пандемии в стране.