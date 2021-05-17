Аналитик спрогнозировал снижение курса доллара до 60 рублей Фото: REUTERS

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич спрогнозировал снижение курса доллара относительно рубля. Эксперт допускает, что американская валюта может опуститься до 60 рублей.

Колебания курсов во многом зависят от скорости восстановления экономики, как мировой, так и российской.

- В ранних двухтысячных стартовал бум роста цен на сырьевые товары, который закончился мировым экономическим кризисом. Ряд развитых стран во главе с США накрыл ипотечный финансовый кризис. Сейчас Россия примерно в той же точке глобального цикла, которая была во второй половине 2000 годов, - отметил Купцикевич.

Аналитик полагает, что ближайшие несколько лет будет повышенный спрос на сырьевые активы и увеличение ВВП. Но ждать, что произойдет удвоение внутреннего валового продукта страны – не стоит.

Сейчас развитые страны нуждаются в экстремально мягкой монетарной политике для поддержания роста и восстановления занятости. А вот развивающиеся страны намного быстрей возвращаются к ужесточению денежно-кредитной политики, что привлекает интерес к национальным валютам.

- Повышение процентных ставок помогают российской валюте не терять свою стоимость. За период с начала 2003 года по середину 2008 года рубль укрепился к доллару на 25%, - рассуждает аналитик в беседе с «Российской газетой».

Эксперт полагает, что вектор в сторону очередного экономического кризиса приведет к обрушению курса доллара примерно до 60 рублей. Это произойдет в ближайшие годы. Курс евро будет колебаться в диапазоне 85-95 за евро.

Все это дает основания полагать, что инвесторы оценят стабильность рубля, ставки по рублевым депозитам начнут расти.

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