МИД РФ: площадка Совета Европы становится ареной конфронтации

В МИД РФ заявили, что Совет Европы становится ареной конфронтации. Фото: ШАРИФУЛИН Валерий/ТАСС

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что Москва с разочарованием наблюдает за тем, как площадка Совета Европы (СЕ) превращается в арену конфронтации. Об этом он заявил на открытии курсов Европейского учебного института МГИМО (ЕУИ) и Совета Европы.

- Мы с большим разочарованием наблюдаем, как организация становится заложником навязанного России противостояния, как она отдаляется от своей главной уставной цели - укрепление единства государств континента или, как написано в первой статье устава, укрепление единства европейских народов, — сказал Грушко.

Он добавил, что дух сотрудничества в СЕ вытесняется "блоковым мышлением". По мнению Грушко, это ослабляет организацию и "превращает ее в арену конфронтации".

Ранее спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин призвал обсудить вопрос исключения Украины из Совета Европы после гибели ребенка при обстреле окраины Донецка со стороны украинских силовиков. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский, который отдал приказ об обстреле, даже не принёс соболезнования близким погибшего и не пообещал разобраться в случившемся.