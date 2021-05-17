Россия завершает испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В России подходят к концу испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон», которую будут использовать на подводных лодках и кораблях. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при российском правительстве Владимир Поспелов.

- В настоящее время испытания находятся на завершающей стадии. Перед промышленностью стоит задача выйти на готовность к серийному производству ракет в ближайшее время. Ракета будет унифицирована и сможет применяться как на подлодках, так и на надводных судах, так как используются универсальные пусковые установки, - сообщил эксперт в интервью РИА Новости.

«Циркон» является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, которая способна способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на протяжении всего полета тяги собственного двигателя. Максимальная скорость гиперзвуковой ракеты достигает около девяти скоростей звука, а максимальная дальность «Циркона» - тысяча километров.

Ранее глава российского министерства обороны Сергей Шойгу сообщил, что в России испытания ракеты «Циркон» планируется завершить в текущем году.