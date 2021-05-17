Банкир спрогнозировал переселение граждан в частные дома

России предрекли рост в индивидуальном домостроении Фото: Евгения ГУСЕВА

В России предрекли бум в индивидуальном домостроении. Как отмечают эксперты, уже сейчас наблюдается рост спроса на загородные дома на фоне пандемии коронавируса и перехода многих сотрудников на удаленный режим работы.

«Россияне хотят работать из дома, только собственные дома не у всех есть. Я считаю, что Россию ждет бум в индивидуальном домостроении. В этой области и технологическая революция происходит. Это комплекты для быстровозводимых домов, и в России видно, как эта сфера растет», — цитирует главу Почта Банка Дмитрия Руденко газета «Известия».

Как отметил эксперт, в прошлом году застройщики зафиксировали увеличение спроса в этом сегменте более чем наполовину. Кроме того, в самом Почта Банке в 2020 году на 40% выросло число заявок на кредиты под строительство частного дома по сравнению с данными за 2019 год.

Добавим, что из-за закрытых границ поездки в отпуск для многих россиян в этом году могут оказаться также недоступны. В связи с этим люди захотят отдохнуть на природе за городом. Как сделать отпуск на даче более комфортным и приятным, рассказывает телеканал «360».