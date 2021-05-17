Финансист подсказал способы сэкономить на налогах Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Финансовый советник Владимир Верещак посоветовал россиянам способ, как можно экономить на налогах и пополнять свой бюджет.

С помощью налоговых вычетов можно возвращать существенные суммы денег, но многие люди не знают, что имеют право на данные льготы.

Возвращать налоговые вычеты можно за покупку недвижимости, оплату лечения и обучения. А еще за формирование собственного пенсионного капитала, который в числе прочего, подразумевает инвестиции в ценные бумаги.

Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) тоже позволяют получать налоговые вычеты в 13%, но не более 52 тысяч рублей. А вот инвестиции в брокерские счета таких возможностей не дают.

В дополнение к ИИС можно воспользоваться льготой за долгосрочное владение ценными бумагами. Она распространяется на все ценные бумаги, приобретаемые на Моско вской и Санкт-Петербургской биржах и паи открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ).

- Если бумага была приобретена в 2014 году или позже и находится в собственности более трёх лет, после её продажи за каждый год из полученной прибыли для целей налогообложения инвестор может вычесть по 3 млн рублей,- советует NEWS.ru рассказал Верещак.

Ряд налоговых вычетов можно перераспределять между супругами. Подавать декларацию для получения вычета можно в течение трёх лет с момента возникновения основания.