Суд Испании закрыл дело о «вмешательстве» России в каталонский кризис Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальная испанская судебная коллегия прекратила секретное расследование, которое было связано с якобы имевшим место вмешательством РФ в каталонский сепаратистский кризис. Об этом в понедельник, 17 мая, пишет издание Diario.

Решение о закрытии дела испанский суд принял из-за отсутствия каких-либо доказательств предполагаемого вмешательства. Открыто дело было осенью 2019 года после отчета полиции, в котором содержались сведения о «вмешательстве российской стороны» в каталонский кризис.

В материале газеты сообщается, что зампрокурора национальной судебной коллегии Мигель Анхель Карбальо упрекнул правоохранителей в том, что они предоставили показания лишь одного осведомителя и ссылки на информацию, которую опубликовали средства массовой информации. Мигель Анхель Карбальо выступил против продолжения расследования и посоветовал закрыть дело.

Напомним, в ноябре 2019 года газета El Pais написала, что судья Национальной судебной коллегии Испании начал расследование из-за возможной деятельности в разгар кризиса в Каталонии группы, которая якобы была связана со спецслужбами России. Российский посол в Испании Юрий Корчагин заявлял, что возмущен фейковыми публикациями в газете в отношении российской стороны.