В России 17 мая 2021 выявлено 9 328 случаев коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки на территории России врачи выявили 9 328 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны. С начала пандемии в государстве зафиксировали 4 949 573 случая заражения. Об этом в понедельник, 17 мая, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с эпидемией коронавируса.

Наибольшее количество новых инфицированных зафиксировали в Москве (3 573), Санкт-Петербурге (763) и в Московской области (701). Сообщается, что у 16,7 процента заражённых нет никаких симптомов заболевания.

За сутки также зафиксировано 340 летальных исходов из-за коронавируса или осложнений после него, всего жертвами заболевания стали 116 211 россиян. За сутки в России полностью выздоровел 7 181 человек, за все время вылечились от инфекции 4 563 254 человека.

Как сообщал сайт kp.ru, по словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране является стабильной. Напряженная обстановка наблюдается только в городах с высокой плотностью населения.