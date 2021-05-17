Россиян предупредили о резком росте мошеннических звонков от псевдосиловиков Фото: Олег ЗОЛОТО

В прошлом месяце злоумышленники в России резко увеличили число мошеннических звонков клиентам банков под видом представителей правоохранительных органов, госструктур и финансового регулятора. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщили эксперты «Лаборатории Касперского» и представители компании BI.ZONE.

По информации специалистов, количество таких звонков в апреле текущего года увеличилось в четыре раза по сравнению с февралем и концом минувшего года. В 2020 году, в том числе в апреле, такая тенденция не прослеживалась, подобных случаев было не так много.

- Пик мошеннической активности был в конце марта и начале апреля 2021. В текущем месяце также сохраняется высокий уровень мошеннической активности. Чаще всего пользователи сообщали, что злоумышленники представлялись сотрудниками министерства внутренних дел, Следственного комитета или Центробанка, - рассказал аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев в интервью изданию РБК.

Эксперты отметил, что во время разговора с клиентами российских кредитных организаций мошенники могут использовать профессиональные термины работников государственных структур и предупреждать об ответственности, например, в случае отказа сотрудничать. Злоумышленники также пытаются придерживаться официального тона и бывают напористы, чтобы заставить человека на эмоциях.