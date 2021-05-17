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Здоровье17 мая 2021 12:09

Попова: главной задачей сейчас является пандемия без локдауна

Глава Роспотребнадзора отметила, что коронавирус - не самый страшный из возможных эпидемиологических рисков
Ксения АНУФРИЕВА
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Попова: главной задачей сейчас является пандемия без локдауна

Попова: главной задачей сейчас является пандемия без локдауна

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главной задачей государства на фоне распространения коронавирусной инфекции является при возникновении пандемии сделать все, чтобы не вводить локдаун. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на конференции, посвященной 90-летию Института общественного здоровья имени Эрисмана Сеченовского университета.

- Мы говорим о том, что главная задача, которая стоит перед нами - это эпидемия и пандемия, но без локдауна, - подчеркнула главный государственный санитарный врач России.

Анна Попова отметила, что коронавирусная инфекция является не самым страшным из возможных реализуемых эпидемиологических рисков, поскольку у данного вируса не самая высокая контагиозность. Кроме того, руководитель Роспотребнадзора отметила, что длительный инкубационный период коронавируса, который длится около двух недель, дает время для выработки реакции и противодействия.

Как сообщал сайт kp.ru, за минувший день в России зафиксировали 9 328 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных россиян достигло отметки в 4 949 573.

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