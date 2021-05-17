В России утвердили проект об антитеррористической защите учебных учреждений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российское правительство утвердило новые требования к антитеррористической защите детских лагерей и баз отдыха, а также единые требования по обеспечению безопасности во всех школах государства. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник, 17 мая, сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин.

- Вне зависимости от того, где именно расположено учебное учреждение, данные требования должны будут соблюдаться в полном объеме, - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии № 175 в Казани. В результате погибли семь детей и двое взрослых, еще 24 человека пострадали. Преступника задержали, позже выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

После трагедии российский президент Владимир Путин поручил подготовить предложения по совершенствованию правил гражданского оборота оружия в стране.