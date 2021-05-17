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Общество17 мая 2021 12:32

Facebook грозит штраф до 28 миллионов рублей за отказ удалить информацию по требованию Роскомнадзора

Штраф составлен по четырем новым эпизодам
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Соцсеть Facebook грозит еще один штраф до 28 миллионов рублей

Соцсеть Facebook грозит еще один штраф до 28 миллионов рублей

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Социальную сеть Facebook могут оштрафовать на сумму до 28 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщили в мировом суде.

- В суд поступили четыре протокола, составленные по ст. 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ). Компании грозит наказание в виде штрафа на сумму 28 млн рублей, — цитирует сообщение суда ТАСС.

В начале апреля суд принял решение вынести штраф TikTok на 2,5 миллиона рублей за отказ удалить призывы к подросткам выйти на несанкционированные акции протеста в Москве. Соцсети признали виновной по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации".