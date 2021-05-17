Мишустин потребовал не допустить повторения трагедии в Казани

Михаил Мишустин потребовал не допустить повторения инцидента в Казани Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал принять меры, чтобы инцидент в Казани, где произошла стрельба, не повторился.

- Погибли дети, и взрослые многие пострадали. Сейчас важно обеспечить их необходимым лечением, и нужно принимать меры, чтобы не допустить таких случаев в дальнейшем, — сказал Мишустин во время заседания с вице-премьерами в формате онлайн.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей, пострадали еще 23 человека. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Ранее появилась информация, что татарстанские власти готовят список работников школы № 175 в Казани, проявивших героизм во время стрельбы. В пресс-службе минобрнауки республики сообщили, что "надо никого не забыть, никого не обидеть".