В правительстве потребовали установить систему вызова экстренных служб во всех детских лагерях РФ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В России во всех детских лагерях отдыха появится система передачи тревожных сообщений, которая в случае опасности будет передавать сигнал о вызове в экстренные службы. Об этом в понедельник, 17 мая, говорится в антитеррористических требованиях к местам по организации отдыха и оздоровления детей, опубликованных на официальном сайте правительства России.

В документе говорится также, что осмотр зданий и территорий лагерей будет проходить не реже четырех раз в сутки.

В соответствии с новыми требования, все детские лагеря разделят на четыре категории в зависимости от количества отдыхающих в смену и от уровня безопасности в конкретном регионе страны. Для каждой из этих категорий разработан свой комплекс мер, обеспечивающий антитеррористическую безопасность.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что кабмин утвердил требования к антитеррористической защите детских лагерей и баз отдыха, а также единые требования по обеспечению безопасности в школах.