Генконсул Германии: осталось достроить 80 км "Северного потока – 2"

Генконсул Германии сообщил, что осталось достроить 80 км "Северного потока – 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе сообщил, что осталось достроить около 80 километров трубопровода, чтобы завершить проект "Северный поток - 2".

- Осталось построить 80 км <…> Мы исходим из того, что он будет достроен, — сказал Крузе, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что проект "Северный поток–2" должен быть завершен, несмотря на противодействие Соединенных Штатов. В противном случае Европу ожидают проблемы с газом, причем в ближайшее время.Такого же мнения придерживаются сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла и премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

Также министр энергетики России Николай Шульгинов рассказал журналистам, что страны Европы в основном заинтересованы в завершении строительства газопровода "Северный поток – 2", намеченное на 2021 год.