Обновленное общество "Знание" проведет всероссийский просветительский марафон

Обновленное общество "Знание" проведет просветительский марафон в восьми городах России. Фото: сайт общества

Российское общество "Знание" проведет масштабный просветительский марафон "Новое Знание". Мероприятие пройдет с 20 по 22 мая 2021 года.

Марафон пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Все мероприятия будут транслироваться на официальном сайте.

Города представят одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. Участников мероприятия ждет более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Спикерами марафонами выступят известные российские и зарубежные деятели различных сфер. Среди них — режиссер Тимур Бекмамбетов, артист балета Николай Цискаридзе, пианист Денис Мацуев, ученый Татьяна Черниговская, журналист Владимир Познер, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и прочие.

- Это уникальная площадка, с которой мы расскажем людям по всей стране о достижениях и прорывах России в науке, истории, искусстве и многих других сферах, о ее ярких и талантливых людях. Благодаря онлайн-трансляции марафона каждый желающий, от Калининграда до Владивостока, может приобщиться и принять участие в этом грандиозном мероприятии, — гендиректор общества "Знание" Максим Древаль.