Новак: Правительство РФ уверено в реализации "Северного потока – 2"

Александр Новак сообщил, что правительство РФ уверено в реализации "Северного потока – 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российская сторона уверена в реализации проекта трубопровода "Северный поток – 2".

- Проект реализует не только российская сторона, а консорциум крупнейших европейских компаний, которые заинтересованы в доведении "Северного потока - 2" до конца. Это сугубо коммерческий проект. Поэтому считаю, что проект будет реализован, — сказал Новак в интервью сайту mk.ru.

Он добавил, что прошедшая зима выявила потребность Европы в российском газе. Россия имеет возможность в любой момент увеличить объемы поставок, сообщил Новак.

Ранее генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе сообщил, что осталось достроить около 80 километров трубопровода, чтобы завершить проект "Северный поток - 2". Немецкие власти исходят из того, что трубопровод будет достроен, отметил он.