В России 19 мая сделали Днем фармацевта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российское правительство учредило в стране новый профессиональный праздник - День фармацевтического работника. Он будет отмечаться ежегодно 19 мая. Об этом говорится в соответствующем постановлении кабинета министров, опубликованном в понедельник, 17 мая, на официальном интернет-портале правовой информации.

- Установить профессиональный праздник - День фармацевтического работника и отмечать его 19 мая, - говорится в постановлении правительства России.

В апреле текущего года российское министерство здравоохранения предложило учредить в государстве эту дату празднования Дня фармацевтического работника.

При выборе даты исходили из того, что 19 мая 1581 года с разрешения царя Ивана IV Грозного была открыта первая аптека, в которой кроме продажи лекарств также было организовано и их производство. В 2014 году в России состоялся съезд фармацевтических работников, на котором единогласно было поддержано решение об учреждении нового профессионального праздника.