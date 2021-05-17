Сенатор в США призвал разработать законопроект о реагировании на «вызовы» КНР

В США призвали разработать законопроект о реагировании на «вызовы» со стороны КНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский сенатор-республиканец Марко Рубио призвал коллег разработать законопроект, предусматривающий меры противодействия «вызовам» со стороны КНР. Политик отметил, что сложившиеся отношения между Вашингтоном и Пекином требуют урегулирования на законодательном уровне.

Как отметил сенатор, что речь идет о противодействии «военной агрессии Китая» и восстановлении справедливой торговли, например путем внесения поправок в действующее международное и внутреннее (американское) законодательство.

Также Марко Рубио добавил, что Штатам необходимо сосредоточить свое внимание на защите медицинской отрасли своей страны, а также обеспечивать надежность рынков капитала. По мнению политика, Китай пользуется этими направлениями «для финансирования своих вооруженных сил и компаний», передает RT.

В конце своего обращения Рубио добавил, что если Америка вовремя не предпримет мер по ликвидации растущего дисбаланса в отношениях с Пекином, то в скором времени США «достанется роль некогда великой страны, переживающей упадок», передает телеканал «360».