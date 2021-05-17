Минпросвещения РФ разработает новые базовые программы для преподавания истории

В России разработают новые базовые программы для преподавания истории Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России разработают новые базовые программы для преподавания истории. Они должны быть готовы к следующему учебному году.

Такие меры были предприняты после того, как Минпросвещения проверило 2,5 тысячи рабочих программ. В ведомстве остались недовольны 70% программ, так как они не в полной мере отражают события Великой Отечественной войны. Как пишет Telegram-канал "Большая перемена РФ", в частности, они "не в полной мере отображали ключевые события, или же в них вовсе отсутствовала информация о героизме и подвиге защитников Брестской крепости, об обороне Севастополя и Одессы, Нюрнбергских и Токийских судебных процессах".

Совместно с учеными ведомство разработает новые программы для 5-9 классов. Представить их планируется к новому учебному году. Кроме того, Минпросвещения намерено повысить квалификацию преподавателей в разработке учебных программ.

Ранее появилась информация, что российских детей научат, как противостоять различным угрозам в интернет-пространстве. В обязательной школьной программе совсем скоро – уже в 2022 году могут появиться уроки цифровой грамотности. По данным Фонда содействия развитию интернета, активно пользоваться "всемирной паутиной" дети начинают уже с семи лет, а подростки в возрасте 14-17 лет "практически не имеют запретов и ограничений для выхода в Сеть и 45% из них ежедневно проводят онлайн от одного до четырех часов".