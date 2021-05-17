Израиль нанес удар по подлодке ХАМАС у берегов сектора Газа Фото: REUTERS

Военно-морские и военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по подводной лодке ХАМАС у побережья сектора Газа. Об этом в понедельник, 17 мая, говорится в заявлении армии.

Сообщается, что израильский военный корабль и беспилотник поразили группу боевиков ХАМАС, которая разворачивала субмарину на берегу Средиземного моря.

- Судно доставляли к берегу и, похоже, боевики намеревались направить его для совершения теракта в израильских водах. Военный корабль и армейский БПЛА нанесли удары на берегу по боевикам и единице подводного вооружения, чтобы устранить угрозу, - говорится в заявлении военных.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, по заявлению главы службы гражданской обороны северной части сектора Газа Хасана аль-Джамаси, израильская армия применяла фосфорные бомбы во время обстрела анклава. Сообщается, что подобные боеприпасы армия Израиля применила при ударе по фабрике по производству поролона, из-за чего на складах предприятия начались сильнейшие пожары.