Умер Николай Малецкий, режиссер игрового и документального кино. Фото: unikino.ru

Умер Николай Малецкий, режиссер игрового и документального кино. Его не стало на 76-м году жизни. Об этом в понедельник, 17 мая, говорится в сообщении на официальном сайте российского Союза кинематографистов.

- Сегодня в возрасте 75 лет не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов РФ, режиссера игрового и документального кино Николая Леонидовича Малецкого. Мы приносим соболезнования родным и близким Николая Леонидовича, - говорится в сообщении.

Николай Малецкий был режиссером таких кинокартин, как «Побег из дворца», «Такая она – игра», «Будем ждать, возвращайся…», «Мелодрама с покушением на убийство», «Завтрак с видом на Эльбрус», «Вершина Визбора», «Фазис поднимает паруса», и многих других. Режиссер с 1997 по 2003 год преподавал теорию и практику монтажа во Всероссийском государственном институте кинематографии имени Герасимова, а после этого стал преподавать режиссуру кино и телевидения в институте телевидения.