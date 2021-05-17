Ксения Разуваева назначена главой Росмолодежи

Ксению Разуваеву назначили главой Росмолодежи. Фото: сайт Росмолодежи

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил главой Росмолодежи Ксению Разуваеву. Документ опубликован на сайте правительства.

- Назначить Разуваеву Ксению Денисовну руководителем Федерального агентства по делам молодежи, — гласит текст распоряжения.

Кроме того, Мишустин освободил от должности главы Росмолодежи Александра Бугаева, назначив его первый заместителем главы Министерства просвещения России.

- Назначить Бугаева Александра Вячеславовича первым заместителем министра просвещения Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности, — говорится в тексте документа.

Ксения Разуваева занимала пост главы департамента молодежных проектов и добровольческих инициатив управления президента РФ по общественным проектам. Также она была главой Роспатриотцентра.

Ранее Счетная палата перечислила девять ведомств с самым низким – менее 90 процентов – уровнем исполнения расходов в прошедшем 2020 году. Так, в этот список, в частности, попали Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минстрой, освоившие 80,4% средств, а также Росмолодежь (81,6%), Ростуризм (81,8%) и Роскосмос (82,1%).