Бывшего гендиректора центра имени Хруничева Александра Селиверстова приговорили к пяти годам колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дорогомиловский суд в российской столице приговорил к пяти годам колонии бывшего генерального директора центра имени Хруничева Александра Селиверстова. Его признали виновным по делу о растрате 108 миллионов рублей. Об этом пресс-служба суда сообщила в понедельник, 17 мая.

- Суд вынес обвинительный приговор по делу. Селиверстову назначено наказание в виде пяти лет колонии. Его бывших заместителей Виктора Ларина и Юрия Яковлева приговорили к 4,5 года колонии общего режима. Пока что приговор не вступил в силу и может быть обжалован в Мосгорсуде, - говорится в сообщении суда, которое цитирует агентство ТАСС.

По информации следователей, обвиняемые сформировали организованную группу и в период с 2011 по 2015 год путем заключения договоров на поставку по существенно завышенным ценам металло- и кабельной продукции совершили растрату средств центра имени Хруничева на сумму в 108 миллионов рублей. Наценка за поставлявшуюся металлопродукцию через посредника достигала 102 процента. Глава этого посредника – ООО «Компании металлресурс» - Руслан Уразгильдеев объявлен в международный розыск.