Эксперт Лукацкий дал советы по защите банковского счета от мошенников

Эксперт дал рекомендации по защите от мошенничества с кредитными картами Фото: Анастасия Осипова

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий прокомментировал сообщения возможности появления в России опции снятия средств с чужой банковской карты благодаря QR-кодам. Также специалист дал советы, как защитить собственную карту или счет от рук мошенников.

«Если честно, схема сама по себе достаточно странная. Риски, безусловно, есть. Основной — это перехват кода, который обычно передаётся в открытом виде», — цитирует эксперта RT.

Лукацкий добавил, что если QR-код будет отправлен в сообщении, то его смогут перехватить мошенники. Если же он будет передаваться по интернету через мессенджеры, то и тут вредоносное программы хакеров смогут похитить данные.

Чтобы защитить себя от мошеннических действий, эксперт рекомендует следовать простым правилам: никогда не передавать смартфон посторонним, не устанавливать на него постороннее программное обеспечение, не переходить по подозрительным ссылкам.

«Обычная «компьютерная гигиена», которая применима абсолютно к любым угрозам в киберпространстве», — подчеркнул специалист.

Напомним, ранее «Известия» сообщили, что несколько российских банков хотят внедрять новый сервис – дать возможность клиентам снимать деньги с чужой карты с помощь QR-кода.

При этом эксперты уже выразили опасения, что такие возможности породят новый всплеск мошенничества. Специалисты по безопасности опасаются всплеска числа атак на смартфоны, передает Пятый канал.